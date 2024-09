'Troféu de Karting da Madeira - Perfection Motorsport 2024' de regresso com mais uma prova

Este fim-de-semana o Kartódromo do Faial recebe a 4.ª etapa do 'Troféu de Karting da Madeira - Perfection Motorsport 2024', o 'Circuito Faial 4'.

Os vários pilotos que vão participar nesta prova surgirão divididos em sete categorias e sub-categorias, agrupadas em cinco corridas, que irão disputar três finais cada.

Em termos de classificações, após o 'Circuito Faial 3', a Micro Academy é liderada por Thiago Carvalhais com 196, seguido a apenas um ponto por Dilan Faria (195), João Félix (154), Diego Teixeira (131), Bernardo Sequeira (102), João Nunes (94), Maximiano Dionísio e Rodrigo Andrade (102) e Martim Abreu (26).

De acordo com a informação divulgada pela organização do evento, a Mini Max é liderada por Daniel Ferreira com 168,5 pontos, com Afonso Pires no seu encalce com 165, seguem-se Martim Gomes (113), Francisco Gomes (83) e Martim Botelho (43).

Afonso Silva é o líder na Júnior Max com 204 pontos, seguido de Pedro Nunes com 182, Nicole Ferreira com 170, Salvador Fernandes (124) e Emília Gomes (112).

A liderança destacada da Sénior Max é ocupada por João Dinis com 217 pontos, seguido já a uma grande distância por André Abreu (128), Rodrigo Santos (120), Martim Meneses (118), Martim Alves (116), Luca Silva (107), Sofia Correia (94), Santiago Silva (60), João Campos (53), Guilherme Rodrigues (50), Tiago Gonçalves (14) e Pedro Figueira (2).

Sénior Max Master é liderada por Luís Escórcio com 174 pontos, seguindo-se João Bazenga (157,5), André Camacho (115,5) e Dinarte Nóbrega.

A DD2 é também liderada por João Dinis, que se “arrisca” seriamente a ser campeão em duas categorias, com 200 pontos, seguido de Moriano de Canha com 188, Rodrigo Santos (135), João Dias (129), João Bazenga (80) e Rui Vieira (78).

João Dias lidera a DD2 Master com 112 pontos e é secundado por Rui Vieira com 66,5.

A prova inicia-se no sábado com o dia todo reservado para os treinos privados, verificações técnicas e administrativas, briefing e marcação de pneus, enquanto no domingo, haverá uma sessão de treinos livres, com os mesmo acontecendo em sessões consecutivas para cada uma das sete categorias e subcategorias, entre as 9h00 e as 9h48. Entre as 10h15 e as 11h25 acontecem as sessões de treinos cronometrados, de 10 minutos, para todas as categorias.

A primeira das três finais acontece às 11h30 com a Sénior Max é Master a percorrer, em cada uma das finais, 15 voltas à Pista do Faial, seguida às 11h50 pela Júnior Max, que cumpre também 15 voltas, às 12h10 a DD2 Max e DD2 Master, igualmente 15 voltas, às 12h30 a Micro Academy, nove voltas e às 12h45 a Mini Max, 13 voltas.

Entre as 12h55 e as 14h30 acontece o intervalo para almoço, para às 14h45 acontecer a Final 2 para a Sénior Max e Master, seguindo-se pelas 15h05 a Júnior Max, às 15h25 a DD2 Max e DD2 Master, às 15h45 a Micro Academy e às 16h00 a Mini Max.

Às derradeiras finais, Finais 3, iniciam-se pelas 16h15 para a Sénior Max e Master, às 16h35 a Júnior Max, às 16h55 a DD2 Max e DD2 Master, às 17h15 a Micro Academy e finalizar o extenso dia de corridas, teremos às 17h30 a Mini Max.

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 18:10, sensivelmente 30 minutos após o término da última corrida.