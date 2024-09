Chega quer implementar plano de contingência eficaz para o Aeroporto da Madeira

O grupo parlamentar do Chega-Madeira submeteu, recentemente, um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a implementação de um plano de contingência eficaz para o Aeroporto Internacional da Madeira. Em comunicado, o partido explica que esta iniciativa surge em resposta aos frequentes constrangimentos causados pelas condições meteorológicas adversas que afectam o funcionamento do aeroporto, dada a sua localização. Assim sendo, o Chega sugere o Aeroporto do Porto Santo como alternativa.



"O Aeroporto da Madeira, frequentemente sujeito a cancelamentos ou desvios de voos, tem um impacto negativo significativo na mobilidade dos residentes, na chegada de turistas e, por consequência, na economia regional", lê-se no comunicado. O líder parlamentar Miguel Castro sublinha que “a ausência de um plano de contingência adequado agrava os transtornos causados por estas interrupções, deixando a Região vulnerável em situações de encerramento temporário do aeroporto”.

O Chega apresenta o Aeroporto do Porto Santo como uma solução eficaz em casos de encerramento do Aeroporto Internacional da Madeira. Para garantir a eficiência desta alternativa, o partido propõe que o Governo Regional “desenvolva e implemente um plano de contingência que inclua o uso do Aeroporto do Porto Santo como principal opção alternativa, reforçando simultaneamente os transportes marítimos entre as duas ilhas. Esta medida visa assegurar a rápida transferência de passageiros e mercadorias, minimizando os impactos para os residentes e turistas.”

O projecto de resolução também apela ao Governo Regional para trabalhar em conjunto com a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), companhias aéreas e operadoras marítimas. “Só com a colaboração de todas as entidades envolvidas poderemos garantir a eficácia deste plano de contingência”, sublinhou Miguel Castro. Além disso, o projecto sugere a construção de um hotel aeroportuário na Madeira e no Porto Santo, infraestruturas que assegurariam acomodações confortáveis para os passageiros afectados pelas interrupções nos voos.

Esta solução não só contribuiria para o bem-estar dos passageiros, como também preservaria a imagem turística da região, evitando a situação indesejada de centenas de pessoas a pernoitarem no aeroporto. Miguel Castro



Por fim, o partido recomenda uma campanha de comunicação abrangente para informar todas as partes envolvidas – companhias aéreas, operadores turísticos e a população – sobre as medidas a adoptar em caso de contingência, assegurando que o plano seja amplamente conhecido e eficazmente aplicado.