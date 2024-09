PS insta Governo Regional a avançar com o plano de contingência para o aeroporto

O Grupo Parlamentar do PS Madeira reuniu-se esta terça-feira, 3 de Setembro, com a direcção dos Aeroportos da Madeira, uma ocasião para o presidente dos socialistas alertar que "está na hora de o Governo Regional pôr mãos à obra e, em articulação com os diferentes parceiros, implementar e operacionalizar um plano de contingência integrado para o aeroporto da Madeira, para fazer face aos condicionamentos causados pelas condições atmosféricas adversas, nomeadamente os ventos fortes".

Paulo Cafôfo falava após uma reunião com o director dos Aeroportos da Madeira, que teve lugar no aeroporto do Porto Santo, infra-estrutura que, conforme afirmou, "poderá constituir uma alternativa ao Aeroporto da ilha da Madeira, nos períodos em que este fica condicionado".

O líder dos socialistas atentou que os episódios de inoperacionalidade da pista de Santa Cruz acabam por afectar o sector do Turismo, lembrando que "os principais promotores do nosso destino são os turistas", sem esquecer que os madeirenses são também prejudicados ao ficarem retidos na ilha.

“O PS quer que o Governo Regional avance e que não empate o desenvolvimento da Região”, afirmou Paulo Cafôfo, considerando essencial que o Executivo Madeirense implemente o plano de contingência integrado, o qual, adiantou, “já está previsto no Plano de Desenvolvimento Económico e Social, que foi aprovado em 2020”, mas, até à data, não foi feito “absolutamente nada”. Como explicou o presidente do PS-Madeira, no plano em causa deve constar uma alternativa, nomeadamente o aeroporto do Porto Santo, para onde os aviões possam divergir, com o transporte dos passageiros para a Madeira a ser feito por via marítima.

“Na nossa opinião, isso seria uma grande vantagem e libertaria o aeroporto da Madeira das imagens que todos vimos há bem pouco tempo”, expressou Paulo Cafôfo, vincando a urgência de o Governo Regional, em articulação com a ANA, as companhias aéreas, os operadores turísticos, a empresa de handling e as unidades hoteleiras, avançar com a solução, "que já está prevista e aprovada desde 2020 e que já devia estar no terreno há muito tempo”.

Durante a reunião com o director dos Aeroportos da Madeira, foi avançado que os radares de medição de vento começarão a ser montados no próximo dia 9 de Setembro.

Paulo Cafôfo manifestou ainda a sua satisfação pelo facto de o aeroporto do Porto Santo vir a ter uma nova aerogare, "um projecto que foi iniciado com o Governo do PS na República". Como adiantou, as obras deverão começar no final deste ano com previsão de ficarem concluídas no final de 2025.

A infra-estrutura "irá representar uma grande vantagem, não só para o Porto Santo, como para toda a Região Autónoma", destacou Cafôfo.