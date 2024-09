Chega quer "solução urgente" para lar da Bela Vista

O Chega-Madeira vem a público expressar a sua "profunda preocupação" com as "condições deploráveis" em que se encontra o Lar da Bela Vista, pedindo uma "solução urgente" para esta situação.

De acordo com o partido, nas últimas semanas, os deputados têm recebido denúncias de familiares de utentes deste estabelecimento, que apontam para uma "suposta grave falta de dignidade e qualidade de vida" para os residentes, uma situação que consideram "inadmissível".

Apesar de o Lar da Bela Vista ter sido recentemente adquirido pela empresa 'Atalaya Living, Care', no final de Julho do ano passado, e do apoio das reformas dos utentes, as condições no lar continuam a deteriorar-se. É reportada a falta de materiais essenciais como água quente, fraldas e resguardos, além de uma carência gritante de pessoal qualificado e falta de cumprimento da legislação aplicada quanto ao rácio utente-cuidador. Estas circunstâncias representam um desrespeito inaceitável pelos direitos dos idosos, que merecem passar esta fase da vida com o conforto e o cuidado adequados. Miguel Castro, líder do Chega

O Chega-Madeira repudia esta situação e questiona a inação da Segurança Social face a estas evidências de "degradação e negligência". "É incompreensível que, perante denúncias tão graves, as autoridades competentes ainda não tenham tomado medidas concretas para assegurar a melhoria das condições no Lar da Bela Vista", sublinha o líder do partido.

Neste sentido, o partido exige que a Segurança Social intervenha de imediato para corrigir esta situação e que sejam implementadas medidas rigorosas de fiscalização e controlo da qualidade dos serviços prestados neste e noutros lares da Região.

"Caso a inação persista, o Chega-Madeira solicitará a criação de uma comissão de inquérito ao Instituto da Segurança Social para investigar não apenas a gestão do Lar da Bela Vista, mas também de outros lares na Região que apresentem indícios de má gestão, incompetência e, provavelmente, de favorecimento pessoal", garantiu.