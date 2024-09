Turistas 'apanhados' a acampar na Levada do Norte

Foi registado, esta manhã, mais um caso de campismo selvagem na Madeira. Um casal de turistas foi 'apanhado' a dormir na zona de passagem da Levada do Norte, junto ao Caminho das Ginjas.

De acordo com um guia, que tentava percorrer o local com um grupo de turistas, a tenda estava montada do lado oposto à Casa dos Levadeiros do Folhadal, mesmo na zona de passagem da levada, o que não permitia a circulação dos outros caminhantes, conforme ilustra a imagem.

Foto DR

Tal como o DIÁRIO já deu conta em outros momentos, há um número crescente de turistas que acampa sem regras nem fiscalização nas serras ou em lugares impróprios na Madeira, um comportamento que pode colocar em risco a própria segurança dos intervenientes como também pode ameaçar o meio ambiente.