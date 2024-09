A Associação de Futebol da Madeira promove em Outubro o curso de candidatos a árbitros de futebol e futsal. As inscrições para a formação, que é gratuita e decorre em período pós-laboral, já se encontram a decorrer.

As inscrições podem ser realizadas através do QR Code disponibilizado no flyer.

Para mais informações poderá enviar e-mail para [email protected] ou ligar para 291 214 413.