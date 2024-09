O SESARAM "é a empresa mais importante da Região"

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil assumiu que há muito mais para fazer em termos de Saúde na Região, mas sempre olhando para a humanização. Pedro Ramos falava na cerimónia de comemoração dos 51 anos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"A nossa empresa é a mais importante da Região", assumiu Pedro Ramos por ser aquela que cuida e trata das pessoas. Além disso, tem sido capaz de responder a pedidos vindos de outras regiões do país. Há então ligações com os Açores, Canárias e Cabo Verde.

Quanto ao futuro, o rosto deve estar assente nos cuidados de saúde primários, sendo preciso "passos diferentes" para melhorar o SESARAM.

Pedro Ramos ficou satisfeito com o número de atendimentos e de actos médicos e de enfermagem que estão a ser praticados diariamente na Região.

Até ao final deste ano deverá ser lançado um concurso para compra de um novo aparelho de PET-Scan.

O mestrado integrado em Medicina estará em pleno quando o novo hospital estiver concluído. 40% daqueles que passaram pela Universidade da Madeira, trabalham no SESARAM. Para breve, 2027/2028, estará ainda em vigor o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas.

A hospitalização domiciliária deverá chegar a todos os concelhos da Região até ao final deste ano.

José Manuel Ornelas enaltece formação

O enfermeiro-chefe José Manuel Ornelas enalteceu, hoje, a formação que é dada no SESARAM. Neste momento, conta com 11 enfermeiros doutorandos.

Nesse sentido, nos dias 19, 20 e 21 haverá um encontro para enfermeiros que visa apresentar os trabalhos por eles desenvolvidos.

Júlio Nóbrega reconhece desafios futuros

Júlio Nóbrega reconhece o trabalho daqueles que já passaram pelo SESARAM e que contribuíram para as aprendizagens existentes.

Além disso, disse que na Madeira abrimos urgências e centros de atendimento, ao contrário do que sucede com a realidade nacional e até, em alguns casos, internacional.

O director clínico do SESARAM reforçou que há interesse de vários médicos em virem trabalhar para a Região. Há cerca de 1.000 atendimentos urgentes por dia no SESARAM, cerca de 3 mil consultas e 3 mil actos de enfermagem.

"A maior parte das pessoas expressa reconhecimento para com os profissionais de saúde", afirmou Júlio Nóbrega.

Para o director clínico, o desafio é satisfazer as necessidades individuais dos profissionais, assumindo que as pessoas são diferentes e que temos de tratá-las se forma diferente. Além disso, assume que é preciso continuar a trabalhar com a população de forma a adaptar-se às suas necessidades. O novo hospital deve levar a uma gestão diferente e uma mudança de cultura na organização do mesmo, nomeadamente no que respeita a reservas de camas para os diversos serviços.