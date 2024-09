Torneio Solidário 'Um Golo Pela VIDA' realiza-se este sábado

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Associação de Andebol da Madeira, com a orientação da Ivelice Gonçalves, realizam a 13.ª Edição do Torneio Solidário 'Um Golo Pela VIDA', no próximo sábado, dia 7 de Setembro, no Pavilhão do Funchal.

Assim, entre as 9 e as 21 horas, será possível ver diversos jogos de Andebol, feminino e masculino, e contribuir para uma causa nobre. Todas as receitas angariadas irão reverter para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para a causa oncológica.