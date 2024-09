JPP denuncia falta de medicamentos para doentes oncológicos

O Juntos Pelo Povo (JPP) dá conta que o Hospital Dr. Nélio Mendonça está sem medicamentos para os doentes oncológicos. A denúncia, que chegou ao partido por parte de familiares de vários pacientes, dá conta que, em alguns casos, o medicamento encontra-se esgotado "há semanas, com retomas pontuais para depois se voltar a verificar a ruptura".

“A falta recorrente de medicamentos no Serviço Regional de Saúde Hospital é mais um exemplo da definição de prioridades do Governo PSD/CDS”, disse a presidente do JPP, Lina Pereira. “Há sempre muita disponibilidade financeira para gastos supérfluos, mas para responder a situações graves como a saúde e o bem-estar das pessoas, é tudo mendigado”, lamenta.

“Estamos a falar de um problema de gestão, que se repete várias vezes ao ano, e sem que alguém do Governo apresente uma solução sólida, que evite rupturas”, afirma a parlamentar. “Esta questão parece ser de âmbito regional, pois não se encontram informações recentes sobre a rutura do stock de medicamentos para doentes oncológicos no território continental.”

Em nota enviada à comunicação social, Lina Pereira diz que "estamos a falar de pessoas com rendimentos limitados, algumas sem trabalho, que enfrentam um custo de vida dos mais caros do país e um acréscimo de despesas, na ordem dos 30 a 40 euros para medicação que o Serviço Regional de Saúde deveria fornecer, mas não o faz”, critica.

Ao desespero, devido ao grave problema de saúde, junta-se a privação de medicamentos vitais para garantir um mínimo de qualidade de vida a quem a doença fragilizou. “Não é difícil perceber o desânimo dos doentes e dos familiares que, diariamente, têm de ligar para o Hospital na esperança de ter os medicamentos disponíveis. E muitas vezes, a resposta é negativa.”, regista a dirigente do JPP. “Não há desculpas para este desleixo, para esta falta de planeamento atempado que, a acontecer, evitaria estes dramas familiares.”

O JPP diz que este ano de 2024 tem revelado um PSD/CDS “à deriva longe das responsabilidades da governação e dos reais problemas dos madeirenses", lê-se na nota enviada. “O Governo PSD/CDS tem de acordar para a realidade, deixar o folclore que temos vindo a assistir diariamente”, sublinha. “Privar doentes oncológicos de medicamentos, é uma realidade que não podemos mais ignorar. O nosso Serviço Regional de Saúde tem de ter soluções alterativas, precisa agir com urgência para resolver este problema e garantir que todos os pacientes recebam o tratamento adequado”, exorta Lina Pereira.