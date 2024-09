PAN defende aplicação das famílias de acolhimento para animais de companhia

O PAN, numa visita à Associação Madeira Sanctuary, na Ponta do Sol, defendeu ser necessário aplicar as famílias de acolhimento para animais de companhia, por forma a dar resposta, por exemplo, em caso de catástrofes, criando "mecanismos de apoio às famílias afectadas, que necessitam que os seus animais sejam acolhidos de forma temporária em segurança".

"A redução do IVA na ração e nos tratamentos médico-veterinários também permitiria um alívio crucial nas despesas mensais das famílias", disse Válter Ramos, neste retomar da actividade no terreno, por forma a conhecer o trabalho desenvolvido, as necessidades e dar voz às reivindicações das associações animais.

"Durante o Verão tivemos uma campanha de sensibilização nas nossas redes sociais a alertar para o abandono animal, prática recorrente sobretudo nos meses de julho e agosto. As Associações fazem o melhor que podem mas estão na maioria das vezes lotadas e sem financiamento suficiente para fazer face às despesas com alimentação e saúde.", defende Válter Ramos

Além das medidas aprovadas no ORAM24 no âmbito da causa animal, o partido defende que é necessário fazer mais. "Todo o apoio para a vacinação e esterilização é fundamental mas não é suficiente, é preciso campanhas e medidas que incentivem à adoção responsável e consciente, investimento sério no controlo de animais errantes e os Municípios têm de criar espaços próprios para acolhimento dos mesmos", disse.

O PAN afirma que vai continuar na defesa dos direitos dos animais e apoio às famílias e associações, fazendo cumprir as medidas estipuladas no programa de governo nestas matérias.