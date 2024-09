PIM, PAN, PUM

1 O PAN, partido que, numa galáxia muito, muito distante, decidiu que as grandes questões da sociedade são o voto de pesar pela morte de um Lince e o barulho dos fogos de artifício. O partido que pretende criar a necessidade urgente de proteger o ecossistema emocional dos pombos e dos cachorros. Um dos seus orgulhosos membros decidiu lançar-se ao teclado e acusar-me de malabarismos. Pois claro, malabarismos. Logo eu, que tenho sido consistente nas minhas posições — especialmente contra o famoso teleférico do Curral das Freiras. Fui, sou e serei visceralmente contra essa obra. Mas, e o PAN? Ah, o PAN tem sido muito mais que um teleférico. É uma verdadeira montanha-russa de posições sobre o assunto. Já foram contra, depois a favor, depois voltaram a ser contra, e agora, como uma amiga minha bem diz, é “coisa”. É “coisa” e nem saem de cima.

O PAN, e os seus dirigentes, têm o dom único de transformar debates sérios em piadas cósmicas. Não contente com o “desabafo” sobre o teleférico, entendeu escrever nestas páginas, a insigne figura PANistica, que querer cortar na burocracia é sinónimo de malabarismo. Claro, porque preferir que as coisas funcionem de forma mais simples e eficiente deve ser um truque de malabarismo que só os mais astutos conseguem entender. Para o PAN, quanto mais burocracia, melhor. Assim, enquanto os papéis se acumulam nos escritórios, eles têm tempo para propor medidas brilhantes como, por exemplo, fogos de artifício silenciosos. Sim, porque, aparentemente, o grande mal da Madeira é o som dos foguetes, e não a destruição causada pelos incêndios florestais. Prioridades, não é?

Defendo que, nos meses de verão, deviam ser impostas restrições ao uso do foguetório para evitar catástrofes. O PAN, por outro lado, acha que o verdadeiro inimigo é o barulho. E entendem que propor restrições ao fogo de artifício no verão e proibir o fogo com barulho todo o ano, é o mesmo. A solução deles? Fogos silenciosos e espetáculos de “lasers”. Claro, porque o que todos queremos é um final de ano onde, em vez de fogos no céu, temos “lasers” a ziguezaguear como se estivéssemos numa convenção do Star Wars. Que bela maneira de dar as boas-vindas ao novo ano: Obi-Wan Kenobi e Darth Vader a combaterem em silêncio, com os seus “lightsabers” luminosos, tudo para garantir que nenhum cão, gato ou galinha tenha uma noite agitada.

E, já que falamos de posições, permitam-me esclarecer algo: nunca disse que o Programa de Governo devia ser aprovado. Deixemos isso para os virtuosos defensores do planeta e dos animais do PAN. O que eu disse foi que, talvez, o melhor fosse deixar o programa passar para não dar ao PSD mais um pretexto para se fazer de vítima. E vítimas é coisa que o PAN não quer, tadinho do PSD.

No mundo do PAN, a lógica passa-lhes ao lado, se não defendemos o bem-estar das minorias ofendidas pelo som de um foguete e os coitados dos animais, então somos todos malabaristas.

Mas afinal, quem são os verdadeiros malabaristas? Eu, que defendo posições claras e pragmáticas, ou o PAN, que muda de opinião como quem troca de roupa? Apoia Governo, não apoia Governo, quer Albuquerque, não quer Albuquerque. Continuo firme nas minhas convicções, sempre no mesmo sítio, enquanto o PAN continua a navegar por águas de incerteza e irrelevância. Se isso faz de mim um malabarista, então, francamente, o espetáculo do PAN é um circo inteiro dirigido por palhaços.

2. A perda de 40% da nossa população jovem ao longo dos últimos 33 anos é uma questão extremamente preocupante, com implicações profundas tanto para o presente como para o futuro da região. Este declínio populacional não é apenas um reflexo de tendências demográficas naturais, mas também de factores estruturais e socioeconómicos que, se não forem abordados decisivamente, podem comprometer gravemente a viabilidade económica e social da Madeira.

A redução drástica da população jovem, que passou de 47.300 em 1990 para 28.978 em 2023, aponta para um conjunto de problemas sociais e económicos inter-relacionados. A juventude é o motor de qualquer sociedade, porque são os jovens que trazem inovação, dinamismo e uma força de trabalho vital para sustentar a economia. Uma diminuição tão significativa na população jovem significa que a Madeira perde não apenas população, mas uma parte substancial da sua energia económica, da sua capacidade de inovação e, potencialmente, da sua própria cultura e identidade.

Com menos jovens madeirenses a entrar no mercado de trabalho, a Madeira enfrenta já uma escassez crítica de mão-de-obra em sectores-chave. A falta de trabalhadores leva a uma estagnação económica, com empresas locais a lutarem para encontrar talentos qualificados, o que, por sua vez, desincentiva novos investimentos na região.

Uma população jovem reduzida leva a uma sobrecarga dos sistemas de segurança social, à medida que uma força de trabalho envelhecida se torna responsável por sustentar um número crescente de aposentados. Este desequilíbrio pode criar tensões significativas, exigindo reformas impopulares ou cortes nos serviços públicos.

A diminuição da população jovem também tem implicações profundas para a coesão social. Os jovens são essenciais para a revitalização das comunidades, mantendo vivas as tradições culturais e sociais e garantindo a continuidade intergeracional. A sua ausência leva ao declínio das comunidades locais, ao fecho de escolas, ao encolhimento de serviços e à deterioração da vida comunitária. O resultado é uma “espiral descendente” onde a falta de jovens leva à diminuição da qualidade de vida, o que, por sua vez, incentiva ainda mais jovens a sair, exacerbando o problema.

A perda de 40% da população jovem sugere que os Governos pouco têm feito para criar condições atrativas para os jovens permanecerem na região: falta de oportunidades de emprego de qualidade, educação que não corresponde às demandas do mercado de trabalho, falta de habitação acessível, e uma qualidade de vida percebida como inferior à disponível noutros lugares.

As políticas públicas até agora falharam em reverter ou mesmo mitigar esta tendência. Isto levanta questões sobre a eficácia das estratégias adotadas pela administração regional, como os incentivos fiscais para empresas, os programas de formação profissional e as tentativas de diversificar a economia. Se estas políticas não forem revistas e adaptadas para atender às necessidades e aspirações dos jovens, a Madeira poderá continuar a ver a sua população jovem diminuir.

Sem reverter esta “sangria” o futuro da Madeira é sombrio. A continuar neste ritmo, a região pode enfrentar um colapso demográfico, com implicações devastadoras para a sua sustentabilidade a longo prazo. Além dos impactos económicos e sociais mencionados, há o risco de que a Madeira se torne cada vez mais dependente de migrações externas para suprir a demanda por mão-de-obra, o que pode alterar drasticamente a composição social e cultural da região.

Depois temos a fuga de cérebros — onde os indivíduos mais qualificados e ambiciosos deixam a região em busca de melhores oportunidades — que pode originar um círculo vicioso de declínio económico e social, com a Madeira a tornar-se menos atrativa para investidores e jovens talentos.

Para evitar este futuro que está já ao virar da esquina, é essencial que a Madeira adopte uma resposta estratégica urgente e inovadora que inclua reformas educacionais e profissionais, incentivos ao empreendedorismo, melhoria da qualidade de vida, políticas de retenção de talentos, e a inevitável diversificação económica, entre outras coisas.

A perda de 40% da população jovem na Madeira é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. A menos que acções eficazes sejam tomadas para reverter esta tendência, a região arrisca enfrentar uma crise demográfica que pode comprometer seriamente o seu futuro.

3. A decisão de Miguel Albuquerque de não comparecer ao Parlamento para depor presencialmente sobre as responsabilidades políticas no combate aos recentes incêndios na Madeira, é uma demonstração evidente de evasão e falta de compromisso com a transparência que se espera de um governante. Ao optar por responder por escrito, Albuquerque evita o confronto directo e foge ao dever de prestar contas de forma clara e inequívoca, preferindo esconder-se atrás de formalidades burocráticas.

Em vez de assumir a responsabilidade de liderar com firmeza e responder pessoalmente às questões que afligem a população, Albuquerque escolhe o caminho mais fácil, deixando no ar uma sensação de que evita o escrutínio público.

Miguel Albuquerque, com esta atitude, não só desonra o seu mandato, como também se revela como um líder fraco, incapaz de enfrentar as consequências das suas acções. A sua escolha é um acto de cobardia que envergonha a Madeira e deixa claro que não está, nem nunca esteve, preparado para enfrentar os desafios de uma crise desta magnitude. É uma falha moral e política de grandes proporções, e a história não esquecerá a sua tentativa patética de fugir das suas responsabilidades.

Durante os incêndios Albuquerque foi de férias e agora refugia-se nas quatro paredes do seu gabinete.