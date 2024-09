Judo madeirense participa em estágio internacional

Os clubes da Madeira deram início à nova época desportiva com participação no 35.º Estágio Internacional da Académica 2024, que realizou-se em Coimbra, entre os dias 26 a 30 de Agosto, no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia.

Este estágio de Judo, que se destinou aos escalões de competição, nomeadamente Juvenis, Cadetes, Juniores e Séniores, é uma referência no calendário desportivo nacional e reuniu cerca de 120 atletas, proporcionando-lhes uma oportunidade única de aprimorar as suas capacidades técnicas e competitivas e fortalecer os laços dentro da comunidade do Judo.

A comitiva madeirense, que contou com a técnica Paula Saldanha, foi composta por 10 atletas, nomeadamente Leonor Abreu, Dinis Barata, Henrique Serpa, Lucas Baltazar do Clube Naval do Funchal e Lourenço Barros, Lourenço Vieira, Lucas Veste, Martim Lobato, Miguel Martinez e Tiago Alves do Grupo Desportivo da Apel.