PAN congratula AMRAM pelo investimento na esterilização de animais errantes

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira congratula publicamente a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) pelo "seu recente esforço e compromisso no investimento na esterilização de animais errantes. Este é um passo fundamental na promoção do bem-estar animal e no controle humanitário das populações de animais sem dono, representando um investimento significativo para a causa animal na região".

Em um comunicado de imprensa, o partido diz ter estado reunido em Outubro de 2023 com a presidência da AMRAM, onde foi debatida a necessidade "urgente" de implementar políticas efectivas para a causa animal nos municípios. "Estamos satisfeitos por ver que este tema, que foi fortemente defendido pelo PAN, continua a ser concretizado em acções concretas", refere.

"Recordamos que, graças ao trabalho do PAN, foi incluído no Orçamento Regional para 2024 uma verba de 100 mil euros dedicada à esterilização de animais de companhia. No entanto, temos plena consciência de que este valor, embora importante, ainda não é suficiente para cobrir todas as necessidades desta causa. Por isso, o PAN Madeira compromete-se a continuar a lutar para que, em 2025, o montante destinado à proteção e bem-estar animal seja significativamente superior", acrescenta, ainda, o partido, na nota emitida esta manhã.

A porta-voz do PAN Madeira e deputada única na Assembleia Legislativa da Madeira, Mónica Freitas, destaca a importância de serem aumentados os apoios às associações que, "com grande esforço e dedicação", estão no terreno a cuidar dos animais. "Estas associações são essenciais no processo de acolhimento e cuidado dos animais abandonados. É fundamental que o poder público continue a reforçar o seu apoio para garantir que o trabalho destas organizações possa ser alargado e consolidado", afirma.

"O PAN Madeira continuará a trabalhar em prol do bem-estar animal e a colaborar com entidades e associações para que medidas como esta se multipliquem e se tornem cada vez mais impactantes", remata.