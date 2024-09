Mónica Freitas desafia Élvio Sousa a dizer a verdade aos madeirenses

O PAN Madeira lamentou hoje, em comunicado de imprensa, a desinformação de alguns partidos políticos, nomeadamente o JPP, que na sua "Festa do Povo" volta a mencionar os restantes partidos da oposição como "fiadores" do PSD.

"O JPP é o outro lado da moeda dos partidos do sistema, que perpetuam política sobre aproveitamento, desinformação e manipulação. Gostava de desafiar Élvio Sousa a dizer a verdade aos madeirenses sobre o acordo que assinou com Paulo Cafôfo e a dizer aos madeirenses qual foi a posição do PAN quanto ao mesmo. O PAN foi, ao que parece, o único a ser contactado pelo JPP e PS e a reunir com os mesmos, para discutir uma solução alternativa de Governo. Um contacto feito minutos antes dos protagonistas fazerem a conferência de imprensa onde anunciam um acordo de princípios". Mónica Freitas, PAN

O partido Pessoas-Animais-Natureza relembra ainda que, à saída da audição do Representante da República, afirmou publicamente aceitar qualquer que fosse a decisão do mesmo, face aos resultados eleitorais, estando disponível para viabilizar um programa de governo e um orçamento, desde que fosse de acordo com os princípios e valores do partido, mantendo-se do lado dos madeirenses.

"O PAN sempre se apresentou como partido de construção e de diálogo. Durante toda a campanha referi a importância de haver estabilidade governativa e de termos um programa e orçamento aprovados. Os partidos políticos não são fiadores uns dos outros, mas são responsáveis por tomar decisões e trabalhar em conjunto em prol da população devendo respeitar a democracia e os resultados eleitorais."

A deputada do PAN Madeira desafia Élvio Sousa a dizer a verdade aos madeirenses. "Que diga aos madeirenses quem liderou o acordo, feito em cima do joelho e onde excluía o Chega, o que matematicamente não permitiria a viabilização de uma alternativa, a não ser que houvesse entendimentos com a IL e o CDS."

"Na política não vale tudo e não vale criticar um sistema dizendo que está podre e que engana os madeirenses e depois com sede de poder fazer o mesmo, colocando todos os partidos no mesmo saco. O PAN não é responsável pelos resultados eleitorais de 26 de Maio e com certeza não é responsável por não existir soluções alternativas. Cada qual deve assumir a sua responsabilidade perante os resultados e o que aconteceu na noite pós-eleitoral, incluindo Élvio Sousa deve ter a coragem de assumir porque é que desistiu 4 horas depois desse mesmo acordo e assumir a sua incapacidade de dialogar e negociar com outros partidos políticos", diz ainda no mesmo documento, sublinhando: "Não vamos continuar a ser bodes expiatórios da incompetência de outros partidos”.