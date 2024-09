Novamente adiado o julgamento da rede de droga madeirense associada a carros de luxo

O arranque do julgamento da rede de tráfico de droga da Madeira, associada a carros de luxo, marcado para esta quarta-feira, 11 de Setembro, foi novamente adiado. Trata-se de mais um adiamento provocado pela greve dos funcionários judiciais.

O processo, que conta com 25 arguidos, resulta de uma longa investigação da Polícia Judiciária e da PSP, que envolveu diversas apreensões de droga, realizadas entre Outubro de 2020 e Maio de 2023.

Envolvidos estão 21 cidadãos e quatro empresas de venda de carros.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o suposto cabecilha, um homem de 40 anos, é acusado de ‘lavar' uma fortuna oriunda do tráfico de 'bloom' em stands de venda de carros de luxo, beneficiando da colaboração das empresas.

O início do julgamento foi reagendado para esta quinta-feira, 12 de Setembro, novamente no Palácio da Justiça, para contornar a greve dos funcionários judiciais prevista para as quartas e sextas-feiras.