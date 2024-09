Julgamento para "breve" do homem que sequestrou madeirenses no Porto

Um dos homens que, na madrugada do dia 31 de Março de 2023, sequestrou dois jovens madeirenses à porta de uma discoteca no Porto, tem o julgamento marcado para "breve", avança o Correio da Manhã, este sábado, 7 de Setembro.

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, dois madeirenses, que estavam a estudar na Universidade do Porto, foram ameaçados e sequestrados com uma pistola quando saíam do estabelecimento nocturno.

O indivíduo, com 28 anos na altura, já com antecedentes criminais acabou detido pela Polícia Judiciária. Está com a medida de coação de obrigação de permanência numa comunidade terapêutica, vigiado por uma pulseira electrónica.

Está a ser acusado, segundo o mesmo jornal, de três crimes de roubo (um deles simples, na forma tentada), dois de abuso de cartão de garantia (um tentado) e dois de sequestro. Será julgado "em breve" no Tribunal de São João Novo, no Porto.

Pelas 6 horas da manhã, três jovens madeirenses foram abordados por dois homens, que lhes pediram os telemóveis. Um dos madeirenses começou a correr e conseguiu fugir do local, já os outros dois foram ameaçados com uma arma de fogo, forçados a ir, com os assaltantes, até ao Bairro de Ramalde do Meio e a entregar os cartões bancários.

O Correio da Manhã explica, ainda, que ficaram retidos, dentro de um buraco existente na parede de um prédio, por mais de cinco horas, enquanto os dois indivíduos consumiam droga.

Quando foram libertados, o arguido, que ainda não foi detido, mostrou-lhes o percurso até ao metro.