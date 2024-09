Supertaça de andebol feminino adiada para Dezembro

A Supertaça de andebol feminino, jogo inicialmente marcado para o próximo dia 15 de Setembro, entre as formações do SL Benfica, campeão nacional em título e do Madeira Andebol SAD, vencedor da Taça de Portugal, foi adiada para o dia 21 de Dezembro.

Relembre-se que esta competição tem honras de abertura em cada nova temporada, mas por razões de organização dos calendários de ambos os emblemas foi alterada.

Está em causa a conquista do primeiro troféu de 2024/2025.