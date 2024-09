Regata Canárias-Madeira tem largada adiada para quarta-feira

A Regata internacional Canárias-Madeira'2024 irá contar com um total de 45 embarcações e quase 200 velejadores, com a prova deste ano a ter como percurso a ligação entre a ilha de Lanzarote e a Madeira e numa organização conjunta do Clube Naval do Funchal e do Real Club Náutico de Arrecife.

Com a largada prevista para amanhã às 12 horas na baía de Arrecife a mesma veio a ser adiada para quarta-feira devido às condições de vento e mar.

“Por razões de segurança e devido as condições meteorológicas a Regata Canárias-Madeira, prevista para dia 3 de Setembro, às 12 horas, teve de ser adiada para quarta-feira, dia 4 de Setembro, pelas 9 horas, e com a linha de largada a estar localizada na baía de Arrecife”, adiantou ao DIÁRIO o director de prova, Marco Gamelas.

As primeiras embarcações a cortarem a linha de chegada, localizada em plena baía da praia dos Reis Magos, no Caniço, deverão acontecer ao final da tarde de quinta-feira.