Homem de 43 anos detido por tráfico de droga

Um homem de 43 anos, natural e residente no Funchal, foi detido em flagrante delito pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Numa nota de imprensa, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dá conta que as diligências desenvolvidas pela Divisão Policial do Funchal decorreram em diversos locais da cidade do Funchal, tendo o detido sido interceptado na Avenida Sá Carneiro, quando se encontrava na posse de 42 doses individuais de "uma substância psicoactiva denominada por 'ALPHA PHP', 14 doses individuais de 'ANFETAMINAS' e 8 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por 'HAXIXE'".

Ainda na sequência destas acções, na baixa da cidade foram também identificados dois jovens, de 17 e 13 anos, pela posse de sete doses individuais de 'ALPHA PHP' e seis doses individuais de 'HAXIXE', as quais lhes foram apreendidas.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência tendo sido restituído à liberdade após ser ouvido em 1.º interrogatório judicial.

Os consumidores, após contacto com os pais, foram sinalizados para tratamento junto da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, tendo os processos sido encaminhados para o Tribunal de Família e Menores.