Funchal falou de 'Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos' no Dia Mundial da Saúde

A Câmara Municipal do Funchal assinalou o Dia Mundial da Saúde, ontem, com a realização de uma conferência subordinada ao tema 'Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos'. A iniciativa teve lugar na Sala da Assembleia Municipal do Funchal e contou com a presença de várias entidades e associações.

A conferência foi proferida por Patrícia Câmara, da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, por Isabel Fragoeiro, da Escola Superior de Saúde da UMa, e pela directora do Serviço Social do SESARAM, Márcia Assunção.

Os temas abordados foram 'A Literacia em Saúde e a Promoção de um Envelhecimento Saudável', os 'Ambientes e Serviços Amigos do Envelhecimento Bem-Sucedido' e a 'Dimensão Social na Saúde: um complemento ou um imperativo?'.

A sessão de abertura, assim como a moderação do debate, que se seguiu à apresentação das comunicações, estiveram a cargo de Paulo Milheiro, da Divisão de Saúde e Bem-Estar, do Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão da Câmara Municipal do Funchal.