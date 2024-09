Problemas do Bela Vista a caminho da resolução

A Associação que gere o Lar da Bela Vista saiu satisfeita do encontro da manhã de hoje com o Instituto da Segurança Social, com quem tem um acordo de cooperação para dirigir aquela unidade. Da agenda de trabalhos constavam vários temas, com destaque para algumas denúncias de falta de qualidade na prestação de serviços, falta de pessoal e pagamentos por realizar à Associação Living Care.

No final do encontro, Tânia Caldeira mostrou-se satisfeita com o resultado da reunião.

A assessora da Administração explicou que, em breve, será resolvido o problema com o aquecimento das águas quentes, não de forma cabal e definitiva, isso só com o grande investimento, que está em preparação (PRR), mas com uma correcção nuns cilindros.

Entretanto, garante que os banhos não são dados com água fria, como alegam familiares, admitindo que, por questões operacionais, uma vez ou outra, a água já não esteja tão quente como o conforto dos doentes reclamaria.

Tânia Caldeira refuta que o Lar funcione com menos trabalhadores do que o previsto. Explica que o acordo com a Segurança Social prevê um quadro de 153 trabalhadores e que estão, actualmente, ao serviço 167. Três casos concretos são apresentados: informático, farmacêutico e nutricionista. São funcionários que o acordo de cooperação com a segurança social não obriga, mas que, atendendo às características da instituição, a Associação considera indispensáveis.

Desbloqueados 1,8 milhões

Uma das questões levadas ao encontro com a Segurança Social foi o pagamento pendente de cerca de 1,8 milhões de euros.

A Segurança Social tinha a verba retida por entender que o acordo não estava a ser cabalmente cumprido. Tânia Caldeira explicou que, no encontro de hoje, a Associação demonstrou que o acordo está totalmente cumprido e que a Segurança Social tomou a explicação como boa. Assim, muito em breve, o pagamento deverá ser realizado.