UMa lança candidatura do vinho Madeira a Património Cultural Imaterial da Humanidade

No próximo dia 11 de Setembro, às 17h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, será celebrado o lançamento da candidatura do vinho Madeira a Património Cultural Imaterial da Humanidade, para ser submetida à Comissão Nacional da UNESCO em 2025.

A abertura da cerimónia será realizada pela vice-reitora para o Desenvolvimento do Ensino Politécnico, Susana Teles.

O evento contará com a intervenção do coordenador da candidatura, António José Marques da Silva, do director do Instituto do Vinho, do Bordado, Artesanato e Bebidas Espirituosas da Madeira, Tiago Freitas, do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes.