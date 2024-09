IVBAM promove 'Vinhos da Madeira & Artesanato da Madeira'

Está a decorrer nas instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua dos Ferreiros, nº152, o evento 'Vinhos da Madeira & Artesanato da Madeira'. A iniciativa é aberta ao público em geral, de segunda a sexta, das 10h às 18h e sábados das 10h às 13h.

Este evento, que teve início na passada segunda-feira e prolonga-se até 19 de Setembro , reúne estes dois produtos/marcas regionais que tanto caracterizam a Ilha da Madeira - o Artesanato e o Vinho - contando com provas de Vinhos da Madeira, licoroso e tranquilo, num programa que junta sete produtores, nas seguintes datas e horários:

9/9 – 10H às 18H | Justino’s Madeira Wines

10/9 – 10H às 18H | Casa do Caramanchão, Vinho Boneca de Canudo

11/9 – 12H às 17H | Seixal Wines, Vinhos Terras do Avô

12/9 – 10H às 18H | Casa do Caramanchão, Vinho Boneca de Canudo

13/9 – 10H às 18H | Justino’s Madeira Wines

14/9 – 10H às 13H | Seiçal, Sociedade de Produtores de Vinhos do Seixal

17/9 – 15H às 18H | Octávio Freitas Winery

18/9 – 10H às 18H | Casa do Caramanchão, Vinho Boneca de Canudo

19/9 – “Lavar dos Cestos” das 16H às 23H

No que se refere ao Artesanato da Madeira, o evento acolhe um total de 8 artesãos certificados pelo IVBAM e 4 projectos regionais que incorporam diversas artes e ofícios tradicionais, entre os quais, a Tecelagem, a Cerâmica, o Vime e o Bordado da Madeira.

Paralelamente, estão patentes três exposições, também abertas ao público em geral e com acesso pela Rua dos Ferreiros, n.º 152, que dão a conhecer o processo produtivo do vinho através de um conjunto de painéis informativos, um conjunto de peças participantes no 'Prémio de Artesanato Regional 2023', sob o tema 'Vinhedos que moldam', e ainda algumas peças do projecto 'Arte com Vinho Madeira', lançado pelo IVBAM, no ano 2008, no qual, vários artistas regionais, criaram obras de arte, tendo como matéria-prima, barris de vinho.

Em sequência desta última exposição, há uma iniciativa complementar, as 'Conversas à Volta da Arte com Vinho Madeira', conduzidas pelos autores das intervenções artísticas nas pipas, designadamente:

9/9 às 15H – Conversa com Rita Rodrigues;

11/9 às 11H - Conversa com Guareta Coromoto;

13/9 às 11H - Conversa com Maria da Luz Ornelas;

De realçar que o local onde decorrem estas actividades, adjacente à Loja do Artesanato da Madeira, foi, outrora, a tanoaria do icónico Instituto do Vinho da Madeira (IVM), motivo mais que suficiente para que este seja um espaço de destaque neste evento.

A encerrar estas actividades, há o 'Lavar dos Cestos', no dia 19 de Setembro, momento que vai juntar, numa grande celebração do Vinho e do Artesanato da Madeira, os vários participantes, nomeadamente os operadores do vinho, os artesãos, as marcas regionais e os artistas.

Este 'Lavar dos Cestos', uma designação utilizada para assinalar o fim das vindimas, decorre das 16h às 23h, no Pátio do IVBAM, na Rua dos Ferreiros, nº152, aberto ao público em geral, com animação musical e masterclasses.