Sérgio Gonçalves nomeado vice-presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu

O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves foi nomeado vice-presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu, que actualmente é presidida por Marta Temido.

O socialista já tinha sido confirmado como membro efectivo na Comissão de Transportes e Turismo e na Comissão de Desenvolvimento Regional e agora assume também funções de coordenação e representação dentro da delegação do PS, em colaboração com os restantes membros da delegação socialista portuguesa.

O eurodeputado afirma que encara este novo desafio com “entusiasmo e sentido de responsabilidade, num grupo parlamentar constituído por elementos de grande abrangência a nível de comissões parlamentares e com competências específicas, que são seguramente uma mais-valia para a defesa dos interesses nacionais no contexto europeu, em linha com os objectivos estratégicos do partido”.

A delegação socialista no Parlamento Europeu é composta por 8 eurodeputados: Marta Temido, Sérgio Gonçalves, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Bruno Gonçalves, André Rodrigues, Carla Tavares e Isilda Gomes.