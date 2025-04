Amorim e Fonseca protagonizam duelo luso com vista para as meias-finais da Liga Europa

Os treinadores portugueses Ruben Amorim e Paulo Fonseca vão encabeçar o duelo entre Manchester United e Lyon com vista para as meias-finais da Liga Europa de futebol, nuns 'quartos' em que apenas o Bodo/Glimt é estreante.

As partidas da primeira mão dos 'quartos' realizam-se na quinta-feira, sendo que o 'pontapé de saída' será dado com a receção dos noruegueses à Lazio, a partir das 17:45 (hora em Lisboa), enquanto o Lyon-United, o Tottenham-Eintracht Frankfurt e o Rangers-Athletic Bilbau têm início às 20:00.

O quadro desta fase da prova é quase exclusivamente composto pelos emblemas que ficaram nos oito primeiros lugares da fase de liga, ou seja com entrada direta nos 'oitavos', exceção feita ao Bodo/Glimt, que foi nono e teve de disputar o play-off. O Olympiacos foi o único do top-8 a falhar a qualificação para os 'quartos', ao ser eliminado na ronda anterior pelos nórdicos.

O jogo 'cabeça de cartaz' será disputado em França, onde Fonseca e Amorim vão 'acenar' a bandeira lusa, mas em lados diferentes da 'barricada', numa competição que serve de tábua de salvação para os 'red devils', face ao desapontante 13.º posto na Premier League.

A 10 pontos de distância dos lugares de acesso às competições europeias da próxima época -- e já a 14 das posições de 'Champions' -, o United tem na Liga Europa a possibilidade de garantir uma vaga na Liga dos Campeões de 2025/26, isto, claro, se erguer o troféu da segunda prova da UEFA na presente temporada.

Finalista em 2020/21 e vencedora em 2016/17, então com José Mourinho ao comando, a formação em que alinham Diogo Dalot e Bruno Fernandes deixou para trás a Real Sociedad nos oitavos de final (1-1, fora, e 4-1, em casa) para marcar encontro com o Lyon, semifinalista da prova em 2016/17 e que está pela quarta vez nos 'quartos' (mais uma na Taça UEFA).

Desde que Paulo Fonseca chegou ao clube, o Lyon, atual quinto colocado da Ligue 1, somou oito vitórias em 11 jogos oficiais, duas das quais na eliminatória anterior da Liga Europa, em que se impôs ao Steaua de Bucareste com dois triunfos: 3-1 na Roménia e 4-0 em França.

O vencedor do duelo anglo-francês terá pela frente nas meias-finais o Rangers ou o Athletic Bilbau, dois ex-finalistas, que começam a disputar a eliminatória em Glasgow, onde os 'protestantes' eliminaram o Fenerbahçe, de Mourinho, há cerca de um mês.

Os escoceses, em segundo lugar no campeonato local, foram derrotados na final de 2021/22, diante do Eintracht Frankfurt, já depois de terem perdido a decisão da Taça UEFA em 2007/08, enquanto os bascos, quartos no campeonato espanhol, cederam duas vezes no jogo decisivo, em 2011/12, com o Atlético de Madrid, e em 1976/77 (Taça UEFA), perante a Juventus.

A Lazio, que apenas foi derrotada pelo Sporting de Braga na presente edição, fechou a fase de liga na liderança e tenta atingir as meias-finais de uma competição europeia mais de 20 anos depois de ter sido eliminada pelo FC Porto na Taça UEFA de 2002/03, que viria a ser conquistada pelos 'dragões'.

Em vésperas do dérbi com a Roma, para a Serie A, em que ocupam a sexta posição, os 'laziali', que deverão estar privados do lateral português Nuno Tavares, lesionado, começam a medir forças com o surpreendente Bodo/Glimt, formação que se impôs a FC Porto e Sporting de Braga na fase de liga e que só há pouco mais de uma semana iniciou a Liga norueguesa.

Os nórdicos contam no seu plantel com o melhor marcador da Liga Europa, o dinamarquês Kasper Hogh, com sete golos, os mesmos de Ayoub Kaabi, do já eliminado Olympiacos.

Se o Manchester United tem sido uma desilusão em Inglaterra, o mesmo se poderá dizer do Tottenham, que, face ao modesto 14.º posto, também direciona todas as ambições para a Liga Europa, ainda que tenha pela frente um Eintracht Frankfurt que há três anos celebrou a conquista do troféu europeu.

Os germânicos, que estão no pódio da Bundesliga, atrás de Bayern Munique e Bayer Leverkusen, contam duas vitórias na segunda prova de clubes da UEFA, as mesmas dos londrinos, que venceram em 1971/72 e 1983/84.

Os jogos da segunda mão dos quartos de final realizam-se na próxima semana, em 17 de abril.