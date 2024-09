Sérgio Gonçalves nomeado negociador dos Socialistas Europeus

O eurodeputado Sérgio Gonçalves foi nomeado, esta quarta-feira, negociador dos Socialistas Europeus (S&D) num regulamento relativo à Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), enquanto membro da Comissão de Transportes e Turismo (TRAN).

Esta agência, que tem sede em Lisboa, desempenha um papel crucial na promoção da segurança marítima, na protecção ambiental e gestão do tráfego marítimo da União Europeia, que incluem a monitorização, auditoria, inspeção e apoio técnico especializado na implementação da legislação existente na UE.

Neste sentido, Sérgio Gonçalves aproveitou a audição, que teve lugar hoje, na Comissão de Transportes e Turismo para inquirir a directora executiva da EMSA, Maja Markovčić Kostelac, sobre o papel desenvolvido por esta Agência na promoção de combustíveis mais sustentáveis, avaliando o potencial do hidrogénio e a utilização de tecnologia como a propulsão assistida por energia eólica.

Questionou ainda sobre as medidas e apoios necessários para a adaptação dos portos europeus em matéria de sustentabilidade, particularmente focado nos desafios subjacentes a portos localizados nas regiões ultraperiféricas. Sérgio Gonçalves manifestou também preocupação com a segurança marítima dos Estados-Membros, tendo em conta a crescente 'dark fleet' russa, a frota de navios russos que que navegam em águas europeias utilizando bandeiras de outros países para fugir às sanções europeias no seguimento da invasão russa à Ucrânia.

Já nesta terça-feira, o eurodeputado tinha sido nomeado negociador do S&D sobre a directiva para a protecção dos direitos de passageiros em viagens combinadas, que também será debatida na Comissão de Transportes e Turismo, que visa melhorar a eficácia e clarificar determinados aspectos da directiva.

Na reunião desta tarde, foram também votadas e aprovadas propostas para aumentar o financiamento para as infraestruturas de transporte e promoção do desenvolvimento sustentável na União Europeia.