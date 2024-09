Sérgio Vieira não foi abordado pelo Marítimo

António Teixeira, empresário do técnico Sérgio Vieira, adiantou ao DIÁRIO, que “até ao momento não recebeu qualquer contacto do Marítimo em relação a Sérgio Vieira” e a nenhum dos seus agenciados.

Os nomes que estão em cima da mesa para assumir o conjunto maritimista que ocupa a 10.º posição, com cinco pontos, à quarta jornada da II Liga, são Daniel Ramos, que possui outras propostas em análise e, Jorge Silas, ambos com uma ligação antiga ao emblema. O primeiro enquanto técnico de 2016 a 2018 e, o segundo enquanto jogador, cedido pelos ingleses do Wolverhampton, na temporada 2004/2005.