A pouco mais de 30 minutos do início do encontro entre o Marítimo da Madeira Andebol SAD e os suecos do Ystads, as equipas já estão em campo para o habitual aquecimento.

A partir das 19 horas, no Pavilhão do Marítimo, a formação madeirense defronta a equipa sueca no encontro da segunda mão da pré-eliminatória da Liga Europa (European League)