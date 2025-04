GNR detém em Fafe cinco adeptos do Benfica por posse de armas proibidas

A GNR deteve cinco adeptos do Benfica no concelho de Fafe, distrito de Braga, por posse de armas proibidas quando no domingo se preparavam para se deslocar ao estádio do Dragão, no Porto, indicou hoje a corporação.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana apenas refere que os cinco detidos, entre os 19 e os 30 anos, eram adeptos de uma claque, mas fonte policial disse à Lusa que pertencem ao grupo organizado de adeptos No Name Boy do Benfica.

Segundo esta força de segurança, no seguimento de uma denúncia que dava conta de distúrbios junto a uma associação desportiva que envolvia o rebentamento de petardos, os militares da GNR deslocaram-se ao local.

A GNR indica que foram efetuadas revistas pessoais de segurança que culminaram na detenção de cinco adeptos de uma claque que se preparavam para se deslocar a um espetáculo desportivo e na apreensão de diverso material.

O espetáculo desportivo em causa foi o jogo entre o Porto e o Benfica que se realizou no domingo no Estádio do Dragão.

A GNR precisa que apreendeu cinco objetos destinados a serem utilizados como arma de agressão, nomeadamente cabos de picareta e tacos de snooker, uma faca, 22 artigos explosivos/pirotécnicos, entre os quais petardos e bombas, e três protetores bocais.