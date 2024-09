Propostos novos ministros e nomeado ex-assessor de Zelensky para MNE

O grupo parlamentar do partido do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou através do seu responsável, Davyd Arakhamia, os nomes propostos para substituir os 10 ministros que abandonam o Governo ou mudam de cargo.

O escolhido para substituir o ainda ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitro Kuleba, foi Andrei Sibiga (na foto), que até agora era o segundo na hierarquia naquele ministério.

Sibiga foi, entre 2021 e abril desse ano, um dos chefes adjuntos do gabinete presidencial ucraniano, ocupando-se da política estrangeira e escrevendo discursos para Zelensky.

Outro dos ministérios que deverá mudar de mãos nesse processo de remodelação governamental - na qual metade dos ministros deverá ser substituída - é o da Justiça, para o qual o partido de Zelensky [Servos do Povo] propôs a vice-primeira-ministra para a Integração Europeia, Olga Stefanishyna.

A demissão de Stefanishyna foi aceite na quarta-feira pelo Parlamento, que aprovou também as demissões do ministro da Justiça, Denis Maliuska, do ministro das Indústrias Estratégicas, Oleksi Kamishin, e do responsável pelo Ambiente, Ruslan Strilets.

Enquanto vice-primeira-ministra para assuntos europeus, Stefanishyna foi responsável pelas negociações de adesão com a União Europeia (UE).

Os contactos desenvolvidos nesse processo vão servir agora para a dirigente continuar a discutir com Bruxelas as reformas relativas à independência judicial e ao estado de direito na Ucrânia, caso o Parlamento aprove a sua nomeação.

Segundo explicou à agência de notícias EFE a deputada Yevguenia Kravchuk [do partido Servos do Povo], o Parlamento vai retomar hoje a votação das demissões dos ministros cessantes e espera que seja aprovada a saída, entre outros, do responsável dos Negócios Estrangeiros. Oficializadas as saídas, deverá iniciar-se a votação das confirmações dos novos indicados para os cargos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu na quarta-feira que é preciso "uma nova energia" depois de mais de dois anos de guerra com a Rússia para justificar a remodelação do seu Governo.

"Alguns deles são ministros há cinco anos e precisamos de energia nova", explicou Zelensky, ao agradecer aos líderes cessantes, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês Simon Harris, em Kiev.

A Ucrânia foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.