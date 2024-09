Governo Regional responde às críticas de Cafôfo sobre o ferry

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas apontou, esta tarde, que o "PS/Madeira desiste de lutar pelos direitos dos madeirenses", numa resposta às críticas do líder dos socialistas madeirenses, que esta manhã disse que "o Governo Regional não está interessado em desenvolver esforços para que a ligação marítima via ‘ferry’ entre a Madeira e o continente volte a ser uma realidade".

Num "direito de resposta" dividido em seis pontos, a Secretaria tutelada por Pedro Fino diz que "caiu a máscara ao partido de Paulo Cafôfo", acusado pelo Governo Regional de querer "responsabilizar a Madeira e os madeirenses pelo reiterado incumprimento, por parte do Estado, das obrigações constitucionais que tem para com os povos insulares".

No que entende ser "uma falta de decoro político", a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas refere que "o líder socialista teve a desfaçatez de defender que é aos madeirenses que compete pagar com os seus impostos a ligação ferry entre a Região e o continente", argumentando que Paulo Cafôfo esquece que "nos termos das normas europeias, das leis nacionais, e de todos os princípios basilares da nação e do Estado, é ao Estado Central que compete garantir essa ligação, no cumprimento estrito do princípio da continuidade territorial".

O organismo liderado por Pedro Fino diz ainda que o líder socialista faz "tábua rasa das suas próprias promessas eleitorais" e procra "confundir os madeirenses com finalidades de sobrevivência política", no que é entendido como um acto de "desresponsabilizar o Estado Central", bem como "desrespeitar os madeirenses e desconsiderar a Autonomia".

É por isso que a SREI alega que "caiu a máscara" a Cafôfo, com a qual "tem enganado muitos madeirenses".

Sobre o tema, terminam reiterando que o Governo Regional "irá prosseguir os seus esforços no sentido de fazer com que, de uma vez por todas, o Estado Central assuma as suas responsabilidades para com o povo da Madeira também no que diz respeito à ligação marítima entre o Continente e a RAM". Este tema foi objecto de duas notícias com destaque nas edições de ontem e de hoje do JM.