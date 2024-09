Região vai devolver 6,5 milhões de euros com as novas tabelas de IRS

A Região prevê devolver aos contribuintes 6,5 milhões de euros com as novas tabelas de retenção de IRS na fonte a vigorar nos meses de Setembro e Outubro. Dado revelado esta manhã pelo presidente do Governo Regional, na sequência da notícia publicada na edição de hoje do DIÁRIO sob o título ‘Salários e Pensões ficam mais gordos dois meses’.

Miguel Albuquerque fez questão de esclarecer que “esta nova tabela de retenção na fonte, aprovada pelo Governo Nacional, que será adaptada aqui à Madeira através de um decreto regional, significa uma devolução de 6,5 milhões de euros aos contribuintes”, estimou.

Esclareceu que a esta redução a vigorar apenas nos meses de Setembro e Outubro, acresce o que já estava consubstanciado em sede de Orçamento Regional, cujo montante é “de 29,9 milhões de euros, que é o que está estimado, com os 30% de diferencial até ao quinto escalão”, complementou.

Ou seja, os contribuintes vão receber, no total, mais de 36 milhões de euros. Além dos 29,9 milhões de reduções fiscais no IRS conforme previsto no Orçamento, excepcionalmente acresce agora a redução adicional de 6,5 milhões.