Governo investe mais de 2 milhões de euros em programas de apoio à Juventude e Associativismo

Na cerimónia de abertura do III Encontro de Jovens Estudantes Madeirenses, promovido pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados, Ana Sousa revelou que Governo Regional investe mais de 2 milhões de euros em programas de apoio à Juventude e Associativismo.

"Só este ano, foram investidos mais de 2 milhões de euros destinados à promoção de políticas de apoio à Juventude e ao Associativismo. No total, são mais de 40 mil jovens madeirenses e porto-santenses abrangidos pelos programas de apoio da Direção Regional de Juventude", secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, esteve em representação do presidente do Governo Regional, esta manhã, no auditório do Museu de Eletricidade da Madeira.

A governante acrescentou ainda que foram celebrados recentemente contratos programa com 19 associações juvenis e estudantis investimento de, aproximadamente 112 mil euros, que beneficiam destes programas destinados à implementação dos planos anuais destas associações com áreas de intervenção multifacetadas como: Saúde, Social, Cultural e Artístico, "o que reflecte bem o carácter diversificado e multifacetado dos nossos jovens estudantes”.

Não obstante, Ana Sousa também deixou uma palavra de apreço à Associação Jovens Madeirenses Conectados pela organização desta iniciativa. "A importância deste evento reside não apenas na partilha de conhecimentos e experiências, mas também na criação de uma rede de apoio e incentivo entre os jovens universitários madeirenses, representando uma oportunidade ímpar para os participantes se conectarem, se inspirarem e se prepararem para enfrentar os desafios do mundo académico e profissional", finalizou.