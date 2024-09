Governo Regional manifesta pesar pelo falecimento do músico Dave Martins

O Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, afirma que foi com "profundo pesar" que tomou conhecimento do falecimento do "lendário músico", filho de pai madeirense, Dave Martins, a 19 de Agosto na Guiana, aos 90 anos.

Dave Martins, deixou um grande legado musical e cultural nas Caraíbas e tornou-se numa figura de relevo naquela parte do globo. Fez parte da premiada banda de cordas caribenha Tradewinds e assumiu-se como porta-voz daqueles que não tinham voz.Foi um ícone cultural, e fruto da sua paixão, dedicação e talento, elevou a cultura e música guianense, com raízes nos cordofones madeirenses, a um patamar internacional. Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa

O governante sublinha que o legado do músico viverá agora através de músicas como como 'Cricket in the Jungle', 'Civilization', 'It's Traditional', 'Copycats', 'Guyana Coming Back', 'Wong Ping', e 'Alfabeto das Índias Ocidentais'.