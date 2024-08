PS considera que construção de parque automóvel no Largo do Município é uma “aberração”

O PS reafirmou, hoje, estar contra a construção de um parque automóvel no Largo do Município do Funchal, algo que até considera "uma aberração". Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, os socialistas afirmaram que sempre se posicionaram contra este projecto.

“O PS-M sempre se posicionou contra a construção de um parque automóvel no Largo do Município, pois além de ter impacto no património, vai contra as boas políticas para a mobilidade urbana, para o ordenamento do território, e contra todas as orientações ambientais e de sustentabilidade”, afirma Marta Freitas, sublinhando que “a solução para a mobilidade não é encher o centro do Funchal com veículos privados”.

A secretária-geral do PS-M criticou o PSD por ter “uma visão da mobilidade nula e interesseira”, considerando que “não existe uma visão para a cidade ou para a Região, em benefício dos cidadãos”.

A socialista fez questão de lembrar que têm sido várias as figuras políticas ligadas ao PSD que se têm posicionado contra a construção deste parque automóvel, mas que “ficaram em silêncio quando Pedro Calado era candidato ao Executivo da Câmara Municipal do Funchal e apresentou esta construção nos seus compromissos eleitorais. Agora que é Cristina Pedra a presidir o Município, contestam as políticas adotadas pelo Executivo Camarário. Isto demonstra que a visão do PSD relativa à mobilidade e ao património é nula e interesseira. Não há uma visão para a cidade ou para a Região, em benefício dos cidadãos. O que desejam ver é Cristina Pedra borda fora".

"Os anteriores executivos liderados pelo PS empreenderam um projecto de excelência a nível de pensamento urbanístico no País, o Gabinete da Cidade, liderado pelo Arq. Paulo David, que deixou inclusive um plano estratégico pronto e definido, a Operação de Reabilitação Urbana do Funchal, que o actual executivo deitou no caixote do lixo", concluiu Marta Freitas.