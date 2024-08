Pároco da Sé defende construção de estacionamento na Praça do Município

Contra a corrente dominante, o cónego Marcos Gonçalves, actual pároco da Sé e ex-reitor do Igreja de São João Evangelista (Colégio), veio a público defender a construção do parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município.

Marcos Gonçalves, que é actualmente vigário-geral da Diocese, diz que se trata de uma "excelente ideia a construção de um parque de estacionamento no largo do Colégio. Parece algo tão óbvio e necessário para a revitalização da nossa cidade".

O pároco da Sé sustenta a sua posição aludindo "a toda a tecnologia que existe é algo mais que possível".

"Como seria bom para ir à missa, fazer compras e tomar um bom café na baixa da nossa cidade", conclui no post colocado no Facebook da Sé.