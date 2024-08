Albuquerque não vê "com bons olhos" parque subterrâneo na Praça do Município

Confrontado pelo DIÁRIO Miguel Albuquerque assegurou que o Governo Regional não tem conhecimento de "qualquer pedido de parecer, nem do correspondente projecto do aludido parque de estacionamento", que a Câmara do Funchal quer fazer na na Praça do Município.

No meio da polémica espoletada pelo artigo publicado na edição impressa do DIÁRIO de ontem, o presidente do Governo avança que não vê "com bons olhos essa intenção, tanto mais que existem alternativas bem melhores para a concretização dessa infra-estrutura”.

A construção de um estacionamento subterrâneo para 500 lugares foi uma promessa lançada pelo ex-presidente da Câmara, Pedro Calado. A actual presidente, Cristina Pedra, assegurou terça-feira que iria ser pedido um parecer à Direcção Regional de Cultura. É sua intenção executar o projecto.

Como temos noticiado têm sido vários os especialistas e políticos a virem a público criticar a intenção camarária. Há, inclusive, uma petição on-line contra a ideia, que conta, neste momento, com 1.340 assinaturas.