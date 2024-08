Deputados municipais do PS questionam obra na Praça do Município

O Grupo Municipal do PS-Madeira na Assembleia Municipal do Funchal emitiu hoje uma nota de imprensa no qual recorda que, desde 2021, "tem manifestado a sua total discordância relativamente ao projeto de um estacionamento na Praça do Município", uma "promessa eleitoral do PSD, com a qual desde sempre discordamos, seja por contrariar as atuais políticas públicas de mobilidade urbana, de ordenamento do território, ambientais e de sustentabilidade, seja por pôr em causa a preservação do património arquitetónico da cidade", advogam.

Para os socialistas, "além destes e de muitos outros argumentos que têm vindo a público, o PS tem sérias dúvidas sobre o interesse público desta obra. O Vereador Bruno Pereira, na sessão da Assembleia Municipal do dia 24 de Fevereiro de 2023, afirmou pretender concessionar a privados mais este parque de estacionamento, temendo o PS que se repitam casos de má gestão do interesse público, não sabendo em que condições será adjudicada esta obra", questionam.



Segundo os deputados municipais, "o atual executivo conseguiu agravar o trânsito caótico do centro do Funchal e até o mais distraído dos munícipes percebe que esse caos é incomportável com mais estacionamentos nesta zona central da cidade, deixando em evidência a falta de visão de gestão do território e que se consubstanciou logo no início do seu mandato no Funchal com a eliminação da ciclovia na estrada monumental, para fazer entrar mais viaturas com maior velocidade no coração da cidade, agravando ainda mais os níveis de poluição já bem evidentes na cidade", recordam.

Além disso, defendem, "construir um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município contraria todas as políticas de mobilidade em vigor, contraria os planos municipais aprovados, como são exemplo o PAMUS - Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável e o Plano de Ação do Instrumento Territorial Integrado da Área Urbana Funcional do Funchal e põe em causa o valioso edificado envolvente e a harmonia arquitetónica e urbana de uma das mais belas praças do Funchal. O PSD sabe disso, mas, propositadamente, ignora-o", acusam.



E continuam: "O Funchal está comprometido com a redução da utilização de veículos particulares como forma de descongestionar as zonas centrais, e com privilegiar os meios de transporte partilhados e suaves, no sentido de termos uma cidade que seja cada vez menos poluída, mais sustentável e com menos trânsito. Tempos houve em que havia visão para a mobilidade no Funchal, sendo o trabalho da vereação e do departamento de mobilidade reconhecido internacionalmente em 2020 com o maior prémio europeu de mobilidade, o Civitas Award Legacy 2020. Agora limita-se a pintar linhas amarelas no asfalto."



E terminam: "O atual executivo do PSD parou no tempo e governa a cidade como se continuássemos nos anos 2000. Não percebeu que o mundo e o planeta obrigam a novas políticas e medidas e promete o que sabe ser ultrapassado, inviável e arcaico, não se importando com o exterminar de património material valioso e com o enganar da população."