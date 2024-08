Grupo Folclórico da Quinta Grande em Gestaçô

O Grupo Folclórico Cultural e Recreativo da Quinta Grande vai actuar, no próximo dia 10 de Agosto, nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Graça em Gestaçô, concelho de Baião, na região do Tâmega e Sousa.

Este convite resulta do intercâmbio realizado entre o Grupo da Quinta Grande e a Associação Rancho Folclórico de Danças e Cantares de Gestaçô, que recentemente esteve da Região a participar na Festa do Chícharo, organização da Casa do Povo da Quinta Grande, e onde aquele grupo demonstrou as tradições da sua localidade e cativou o público presente com a sua actuação e com os cantares bem característicos daquela região nortenha do distrito do Porto.

Assim, cabe ao Grupo Folclórico Cultural e Recreativo da Quinta Grande levar aos habitantes de Gestaçô e a todos os baionenses a cultura e tradições madeirenses, e em particular as de Câmara de Lobos, concelho no qual este grupo é único, dedicando-se ao folclore e à promoção cultural e recreativa município cheio de ricas tradições que, do mar à serra, falam da pesca, da agricultura e das dificuldades que a população enfrentou noutros tempos, ultrapassadas pela resiliência e pela valentia do madeirense. Grupo Folclórico Cultural e Recreativo da Quinta Grande

Gestaçô é assim uma freguesia com pouco mais de mil habitantes, situada entre as serras do Marão e de Montemuro, que vive essencialmente da agricultura. É onde se produz um dos mais apreciados vinhos verdes da região norte do país. A imagem de marca desta freguesia são as famosas bengalas, feitas artesanalmente, únicas no país.