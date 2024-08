IL considera que serviço de recolha de resíduos no Caniçal é "inaceitável"

A Iniciativa Liberal Machico, através de comunicado, junta-se aos moradores do Caniçal na denúncia sobre o

serviço de recolha de resíduos sólidos prestado pela empresa ARM. De acordo com o partido, os contentores de lixo encontram-se em mau estado e com salubridade questionável.

É "uma matéria de saúde pública já que raramente são lavados provocando odor e sujidade nas localidades". A Iniciativa Liberal indica que esta é uma situação "inaceitável" que "prejudica a qualidade de vida da população local e a imagem da freguesia".

Para a IL é urgente que a Câmara Municipal de Machico proceda à fiscalização, "uma obrigação sua decorrente do contrato assinado aquando da concessão e obrigue a ARM a tomar medidas eficazes para melhorar drasticamente este serviço essencial".

" Os moradores merecem um sistema de recolha de resíduos limpo, eficiente e confiável", considera o partido.

"Apelamos às entidades responsáveis que ouçam as preocupações da comunidade e atuem rapidamente para resolver este problema crónico. Uma prestação de serviço de qualidade deve ser um direito básico de todos os cidadãos", termina a IL.