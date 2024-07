ARAE alerta para recolha de carregadores 'VarmFront' do IKEA

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) alerta para a recolha dos carregadores 'VarmFront' do IKEA com as referências 10555645 e 70555647, números de modelo E2038 e E2037.

"O produto foi vendido em todos os mercados IKEA desde 1 de Julho de 2023 e até 22 de Março de 2024, tendo sido comercializadas no mercado nacional 1.513 unidades", dá conta a autoridade numa publicação nas redes sociais.



Foram reportados três incidentes (nenhum em Portugal) em que devido a um erro de produção os aparelhos podem sobreaquecer e, por sua vez, causar um foco de incêndio. "A IKEA Portugal iniciou em 22 de Março de 2024 um sales stop aos lotes abrangidos seguindo-se a ação de recolha do produto a partir do dia 17/07/2024".

"A empresa pede assim a todos os clientes que tenham adquirido os produtos que o deixem de utilizar e devolvam a uma loja IKEA, para o reembolso na totalidade", conclui.