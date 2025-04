Boavista confirma contratação do treinador escocês Stuart Baxter

O escocês Stuart Baxter vai ser o terceiro treinador do Boavista na presente temporada, depois de ter assinado um contrato até 30 de junho de 2026 com o lanterna-vermelha da I Liga de futebol, anunciou hoje o clube portuense.

Baxter, de 71 anos, regressa a Portugal, depois de ter sido adjunto de Malcom Allisson no Vitória de Setúbal, em 1987/88, sucedendo ao interino Jorge Couto, que vai permanecer na equipa técnica, a Lito Vidigal e a Cristiano Bacci.

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com Stuart Baxter para assumir o cargo de treinador principal da equipa sénior de futebol. O técnico anglo-escocês assinou um contrato válido até ao final da temporada 2025/26, ou seja, até junho de 2026", lê-se no comunicado dos 'axadrezados'.

Após 29 jornadas, o Boavista segue no 18.º e último lugar da I Liga, com os mesmos 18 pontos do Farense, que hoje visita o Estrela da Amadora, 15.º e primeira equipa acima da zona de despromoção, que soma 26 pontos.

"Com um vasto percurso internacional, Stuart Baxter conta com passagens por diversos clubes e seleções, tendo trabalhado em países como Portugal (Vitória de Setúbal), Suécia, Noruega, Japão, Índia e Turquia. Ao longo da sua carreira, orientou também a seleção de sub-19 de Inglaterra e ainda as seleções principais de Finlândia e África do Sul", refere ainda o emblema portuense, destacando os "vários títulos no seu currículo, incluindo um campeonato sueco e duas Taças da Suécia, bem como dois campeonatos sul-africanos, três Taças da África do Sul e duas Taças da Liga do mesmo país".