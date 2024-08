CDU considera que discussão pública da Unidade de Execução do Amparo é "uma fraude"

A CDU denunciou aquilo que considera ser uma "fraude". Em causa está o período de discussão pública da da Unidade de Execução do Amparo, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, que acontece em Agosto, "num período de tempo onde as pessoas estão mais dispersas, devido às férias e menos atentas àquelas que são as decisões da Câmara Municipal".

Herlanda Amado, em declarações à comunicação social, indicou que "ao longo dos anos a CDU tem vindo a denunciar os ataques urbanísticos ao território, onde é privilegiado o interesse dos privados em detrimento do bem público". Deu vários exemplos em que "a betonização e o assalto dos grandes interesses económicos da área da construção civil, com a proteção e conluio da Câmara do Funchal e do Governo Regional, são por demais escandalosos".

Podemos afirmar que se trata de uma atitude desonesta por parte da Câmara lançar uma importante discussão como esta em pleno Agosto; podemos afirmar que é uma fraude a “suposta” discussão pública, quando a maioria da população não tem conhecimento; podemos afirmar que se trata de uma desonestidade política avançar com este importante documento neste momento com a importância que tem para o desenvolvimento da Cidade e de toda esta zona Herlanda Amado

A deputada municipal destacou entre outros exemplos que, "estava prevista a construção de vários equipamentos e valências para esta área como um centro de saúde e escolas, mas nada disso está no documento que está em discussão pública, revelando uma vez mais que entre anúncios esta Câmara engana a população".

"A contínua e descarada promiscuidade entre os grandes interesses económicos e o poder político instalado deve ser investigada com o maior rigor, porque é escandalosa a omissão, alteração ou a violação das leis em vigor, em detrimento do ambiente, do bem-estar geral e até da segurança das populações", terminou.