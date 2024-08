Estados Unidos fazem pleno e Sérvia com última vaga direta no basquetebol

Os Estados Unidos obtiveram hoje o terceiro triunfo no torneio olímpico masculino de basquetebol de Paris2024, diante do Porto Rico (104-83), enquanto a Sérvia bateu o Sudão do Sul (96-85) para assegurar o 'passaporte' para os 'quartos'.

Os 'reis' da modalidade - venceram 16 dos 20 torneios de basquetebol masculino dos Jogos Olímpicos -, deram continuidade aos resultados muito folgados no evento, desta vez frente a uma seleção que entrou no Stade Pierre-Mauroy já sem chances de seguir em frente e que, no final do segundo parcial, perdia por 19 pontos.

O base dos Minnesota Timberwolves Anthony Edwards foi o jogador em evidência nos Estados Unidos, com 26 pontos, enquanto Jose Alvarado (18), dos New Orleans Pelicans, foi o melhor dos caribenhos.

Mais tarde, foi a Sérvia, prata no Rio2016, discutiu com o Sudão do Sul a última vaga direta para os 'quartos', num duelo em que os 30 pontos de Bogdan Bogdanovic, dos Atlanta Hawks, bem secundado por Nikola Jokic (22), dos Denver Nuggets, a revelarem-se cruciais.

Assim, os Estados Unidos fecham a 'poule' com seis pontos, no primeiro lugar, seguidos da Sérvia, segunda posicionada, com cinco, com os sul-sudaneses a terminarem no último lugar do pódio, com quatro, e a não conseguirem apurar-se como um dos dois melhores terceiros colocados: Brasil e Grécia.

Na competição feminina, a China, vice-campeã mundial, conseguiu alcançar o primeiro triunfo no Grupo A, diante da seleção de Porto Rico (80-58), e ganhar alguma esperança quanto ao apuramento como uma das duas melhores terceiras classificadas.

Na mesma 'poule', no duelo entre as já qualificadas Espanha e Sérvia, as espanholas fizeram o pleno com novo triunfo (70-62).