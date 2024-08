Bilhetes para o jogo do Marítimo com o Tondela à venda nas lojas do clube

Para a estreia do Marítimo na edição 2024/25 da Liga 2 (Liga Portugal Meu Super) o clube vrede-rubro tem já a venda os bilhetes para o confronto com o Tondela. Os ingressos vão desde os 2 euros para os sócios criança (para todas as bancadas), aos 9 euros para a bancada central. Os restantes sócios pagam 3 euros (sócios jovens para todas as bancadas e sócios das bancadas topo) e 6 euros para a bancada lateral. Já o publico em geral terá de pagar 5 euros (bancadas topo), 10 euros (bancada lateral) e 15 euros (bancada central). Refira-se que os sócios com lugar anual nas bancadas do estádio do Marítimo têm ingresso gratuito.

Os bilhetes estão à vendas nas lojas oficiais do clube no Estádio e ao Almirante Reis.

O Marítimo defronta o Tondela no próximo sábado, dia 10 de 3 Agosto, em partida agendada para as 11 horas e que vai abrir a Liga 2.