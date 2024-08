Madeirense Hélder Carvalho dirige Marítimo-Tondela

Também hoje foram conhecidas as equipas de arbitragem para o ‘pontapé de saída’ da Liga Portugal Meu Super (II Liga) 2024/2025.

Marítimo e Tondela farão as honras do arranque oficial desta II Liga, versão 2024/2025, numa partida que está agendada para as 11 horas deste sábado o Estádio do Marítimo.

Neste encontro o árbitro será o madeirense, Hélder Carvalho, árbitro filiado pela Associação de Futebol de Santarém. Francisco Pereira e Jorge Fernandes serão os árbitros assistentes, enquanto Sérgio C. Jesus será o quarto árbitro. Quanto ao VAR estarão João Bento e Cláudia Ribeiro.

Nesta jornada inaugural da II Liga referência ainda para outro árbitro madeirense, mas da Associação de Futebol da Madeira, Anzhony Rodrigues, que irá dirigir o encontro entre Mafra e Paços de Ferreira agendado para sábado, com início marcado para as 11 horas. Carlos Martins e David Soares serão os árbitros auxiliares, enquanto o quarto árbitro é Ricardo Carreira.