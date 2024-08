André Narciso é o árbitro do AVS-Nacional

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para o ‘pontapé de saída’ da Liga Portugal Betclic (I Liga) 2024/2025.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou hoje as várias equipas para a jornada inaugural com destaque para André Narciso que será o árbitro do regresso do Nacional ao escalão maior do futebol português.

O árbitro de Setúbal estará na partida que irá opor o AVS aos alvinegros numa partida que tem lugar no sábado pelas 15h30 no Estádio do CD das Aves. Vasco Marques e José Pereira serão os árbitros assistentes, enquanto Fá Sanha será o quarto árbitro. Quanto ao VAR os nomeados foram Manuel Mota e Nelson Cunha (AVAR).

Referência ainda para o árbitro madeirense Anzhony Rodrigues que também foi nomeado para ser o quarto árbitro do encontro que abre a jornada do campeonato, o Sporting- Rio Ave a ter lugar no Estádio José Alvalade pelas 20h30 desta sexta-feira.

Eis as equipas de arbitragem para a 1.ª jornada:

Sporting-Rio Ave

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Ângelo Carneiro e André Dias

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

AVS-CD Nacional

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e José Pereira

4.º árbitro: Fá Sanha

VAR: Manuel Mota

AVAR: Nelson Cunha

Casa Pia AC-Boavista

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Gonçalo Freire e Luís Viegas

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Carlos Campos

FC Porto-Gil Vicente

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Manso

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

Estoril Praia-Santa Clara

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

Farense-Moreirense

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Inácio Pereira

Famalicão-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Hugo Coimbra

Sp. Braga-Estrela da Amadora

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Diogo Pereira e Miguel Martins

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Costa

AVAR: Hugo Santos