Nuno Batista alerta que é "urgente" uma solução para o pré-escolar do Porto Santo

O Porto Santo está a festejar esta quarta-feira, 7 de Agosto, o seu 28.º aniversário de elevação a cidade, com uma cerimónia no auditório do edifício da Câmara Municipal, onde decorreu também a entrega dos Prémios de Mérito Escolar aos alunos com os melhores resultados das escolas locais, no ano lectivo 2023/2024.

Na ocasião, o presidente da autarquia local, Nuno Batista, aproveitou a presença do Governo Regional, através do secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, para alertar que é "urgente" uma solução para o pré-escolar do Porto Santo, nomeadamente da criação de um novo espaço para dar resposta às necessidades das famílias de modo a promover o "crescimento demográfico" na localidade.

Assumindo que "efectivamente muito tem sido feito pela Educação no Porto Santo", o autarca lembrou que a população "jamais" se deve "resignar", apontando para as questões da Educação que "preocupam".

O autarca apelou também à criação de um ATL na 'Ilha Dourada' durante o Verão para dar resposta aos pais que têm de trabalhar "na época alta", mas também aos visitantes.

Segundo o edil porto-santense, "todos os compromissos assumidos na presidência da câmara são cumpridos desde o primeiro ano e são para continuar a cumprir".