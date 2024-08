"O Porto Santo não se governa em piloto automático", atira PS

No dia em que se assinala o 28.ª aniversário da elevação do Porto Santo a cidade, o PS-Madeira critica "a falta de investimento" na localidade por parte do Executivo, o que, define, "tem vindo a contribuir para a diminuição da qualidade de vida dos cidadãos".

Em nota emitida, o deputado regional e vereador municipal, Miguel Brito, aponta o dedo à "falta de respostas adequadas nas áreas da saúde, educação, cultura, desporto e na manutenção dos espaços públicos".

Segundo Miguel Brito o "desinvestimento do Executivo na área do turismo se traduz em cada vez menos acessos de praia, poucos chuveiros e balneários, assim como no número manifestamente insuficiente de chapéus de praia, algo tão básico e que este ano nem foram montados.

O deputado lembra que o Porto Santo "não se governa em piloto automático" e sublinha que o PS-M vai continuar a apresentar propostas de medidas que contribuam para melhorar a vida das pessoas e da cidade.