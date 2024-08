Moedas de 5 euros entram em circulação

O Banco de Portugal anunciou que novas moedas de cinco euros começarão a circular em 2024.

Estas moedas, que possuem um acabamento “normal”, são peças de colecção e vão ser lançadas no decorrer deste ano. A distribuição será feita através dos bancos, instituições de crédito, tesourarias do Banco de Portugal, e também estarão disponíveis nas lojas da Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

De acordo com as informações avançadas pelo Banco central da República Portuguesa, foi definido um limite de emissão de entre 20 a 30 mil moedas, variando entre cada um dos numerários. Por isso, é pouco provável que as encontre frequentemente em circulação.

A primeira moeda de colecção, dedicada aos 100 anos da Federação de Patinagem de Portugal, foi lançada a 18 de Abril. Seguiu-se a ‘Luís de Camões - 1524’, a 5 de Junho, a UEFA Euro 2024, no dia 19 do mesmo mês. A mais recente a entrar em circulação foi a ‘Ulisses’,da ‘Série Heróis e Figuras da Mitologia’ e, até final do ano, estão ainda previstas as entradas da ‘Xutos e Pontapés, Rock ’n’ Roll desde 1979, da ‘Série Música Portuguesa, a 4 de Setembro, e a ‘O Conhecimento’, da série ‘Desenhar a moeda’, a 13 de Novembro

Tem o mesmo valor que a nota?

Sim, as novas moedas de cinco euros, que estão previstas para entrarem em circulação até o final do ano 2024, possuem um valor nominal de cinco euros, equivalendo assim às notas de cinco euros.

Posso receber num pagamento?

Se receber as novas moedas como pagamento ou troco, pode utilizá-las, desde que sejam aceites como forma de pagamento. O seu valor é equivalente ao das moedas e notas actualmente em circulação. As características ao detalhe sobre cada um itens pode ser consultada no site do Banco de Portugal. Se desconfiar que uma moeda é falsa, verifique os seus elementos de segurança: relevos, bordos e as propriedade magnéticas.

Podem recusar o pagamento?

Os comerciantes, como supermercados e outros estabelecimentos, não têm o direito de recusar as moedas de colecção, porém, em sentido inverso, o consumidor não é obrigado a aceitá-las. Neste caso, o Banco de Portugal recomenda que, se você preferir não aceitar essas moedas, solicite educadamente o pagamento na mesma quantia utilizando outro meio, por exemplo através das notas. Tenha também atenção que ss máquinas de pagamento automático estão ajustadas para reconhecer e aceitar apenas as notas e moedas em circulação regular, não incluindo o numerário de colecção.

Posso usar num outro país?

Não, este tipo de moedas de comemorativas têm apenas poder liberatório em Portugal, não podendo ser usadas no estrangeiro.

As notas de cinco euros vão acabar?

De momento, não há planos para que as notas de cinco euros sejam descontinuadas ou retiradas de circulação. Como as novas moedas de cinco euros são peças comemorativas, elas vão coexistir com a nota de cinco euros com valor idêntico.

Existe também uma moeda de 7,5 euros

No dia 20 de Março, o Banco de Portugal também colocou em circulação uma moeda de 7,5 euros. Com o nome ‘Capitais Ibero-Americanas, Lisboa’, está integrada na série ‘Ibero-Americana’ e é uma peça de colecção, da qual existem 25 mil exemplares “com acabamento normal” e 5 mil em prata. À semelhança das cinco, tem valor real e pode ser usada para transacções, mas só no território nacional.